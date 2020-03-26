Россия с 27 марта прекращает авиасообщение с другими странами

Россия с пятницы 27 марта прекращает международное авиасообщение, исключение составят только рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте правительства России.





Соответствующее поручение дано правительством Росавиации по итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением нового коронавируса. Отменяются как регулярные, так и чартерные рейсы.

Министерству иностранных дел поручено до 30 марта направить соответствующим ведомствам сформированные списки россиян, желающих вернуться на родину.

С сегодняшнего дня в российских аэропортах организован досмотр всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новым коронавирусом. Такие граждане должны будут находиться дома в изоляции в течение 14 дней.

Руководителям федеральных органов власти поручено перевести на дистанционный режим работы максимально возможное количество сотрудников.

Региональным властям поручено временно приостановить проведение массовых мероприятий.

Фото: aeroflot