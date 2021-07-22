Россия поможет Таджикистану в строительстве заставы на границе с Афганистаном безвозмездно. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
– Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ, – сказал Андрей Руденко.
– Готовность поддержать дружественное нам государство как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ была подтверждена и президентом (России Владимиром) Путиным в ходе его телефонного разговора с президентом (Таджикистана Эмомали) Рахмоном в начале июля. Сейчас готовится к подписанию межправительственное соглашение об оказании безвозмездной помощи Таджикистану на цели строительства пограничной заставы на таджикско-афганской границе, – сказал замглавы МИД России.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Россия поможет Таджикистану построить заставу на границе с Афганистаном
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