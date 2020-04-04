Россия передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

Диагностический материал для проведения 10 тысяч исследований на коронавирус COVID-19 будет передан Беларуси Россией, сообщили sb.by в пресс-службе посольства России в Беларуси.





Российским правительством принято решение поддержать обращение Министерства здравоохранения Беларуси на выделение диагностических материалов, которые обеспечат 10 тысяч исследований, сообщил журналистам посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Тест-системы будут доставлены специальным автомобилем-рефрижератором. В ходе доставки необходимо обеспечить постоянный температурный режим — минус 20 градусов, так что обычный дипломатический транспорт не может быть использован для доставки такого груза.

«По запросу российского посольства поставку осуществляет белорусская компания «Санта-Бремор», которая имеет в своем парке специальные автомобили-рефрижераторы. Очень важно в таких условиях гарантировать сохранность медицинских препаратов, чтобы они не были повреждены и были готовы к использованию в Беларуси», — сообщил Мезенцев.

Машина уже выехала из Москвы, планируется, что около восьми вечера в субботу тесты будут доставлены в Беларусь.