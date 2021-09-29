Россия направила США ряд вопросов в связи с созданием AUKUS

Их также планируют задать Австралии и Великобритании, уточняет ТАСС.
Такую новость агентству сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он добавил, что «AUKUS как таковой, несомненно, напоминает о том, насколько легко, непринужденно наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, о приверженности которым они всегда заявляют и которым призывают других твердо следовать».
Напомним, в середине сентября США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. Одна из договоренностей в его рамках заключается в том, что США планируют передать Австралии технологию создания атомных подводных лодок. Из-за этого Канберра разорвала многомиллиардный контракт на поставку подлодок с Парижем. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал создание партнерства ударом в спину, Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии. Кроме того, был отменен ряд дипломатических мероприятий. Подробности о создании AUKUS и роли нового англосаксонского партнерства в международной политике читайте в нашем материале по ссылке.
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