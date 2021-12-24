Россия опасается, что Запад может устроить провокацию в Беларуси

В МИД РФ опасаются, что Запад может устроить провокацию в Беларуси во время референдума по Конституции. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, слова которого передает РИА Новости.
Здание МИД РФ
«Такие опасения, конечно, есть. Дестабилизировать ситуацию, устроить "цветную революцию", установить собственный контроль над обстановкой – это хорошо апробированная тактика Запада. Через экспорт демократии он осваивает новые территории, расширяет сферу своего влияния», – отметил дипломат.
Он призвал обратить внимание на то, «какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие «гастроли» устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают». Алексей Полищук напомнил, что «в Литве, где приютили штаб Тихановской, уже звучат возмущения по поводу расходов на его содержание».
Фото: РИА Новости