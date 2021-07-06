Россия обновила максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

– уточняется в опубликованном сообщении.Отмечается, что за все время в России зафиксировали 5 658 672 случая инфицирования. Темп прироста сложился на уровне 0,41%.Вместе с тем заболевание унесло жизни 737 пациентов. Данный показатель стал максимальным с начала пандемии. За весь период распространения инфекции в России зарегистрировали 139 316 летальных исходов от COVID-19.