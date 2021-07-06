Россия обновила максимум по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 23 378 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за период распространения COVID-19 выявили 5 658 672 зараженных. Такая информация размещена в Telefram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 23 378 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 817 (12,1%) без клинических проявлений, – уточняется в опубликованном сообщении.
Отмечается, что за все время в России зафиксировали 5 658 672 случая инфицирования. Темп прироста сложился на уровне 0,41%.
Вместе с тем заболевание унесло жизни 737 пациентов. Данный показатель стал максимальным с начала пандемии. За весь период распространения инфекции в России зарегистрировали 139 316 летальных исходов от COVID-19.
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