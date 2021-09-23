Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

"Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ для изучения проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну. Материалы госкорпорации размещены на сайте госзакупок, передает РИА Новости.
Отмечается, что по результатам работы будут определены требования к космической технике для осуществления таких задач.
"Поставлены следующие цели: выработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим реализацию пилотируемых полетов к Луне, к работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, учитывая важность решения медико-биологических проблем", – уточняется на сайте.
"Роскосмос" впервые сообщил в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне. Об этом заявил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook еще в декабре прошлого года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также добавил, что сроки ее создания будут больше, чем у предыдущего проекта.
В тендер также входит разработка требований к малому лунному взлетно-посадочному кораблю, который применяется для высадки космонавтов на поверхность Луны.
В рамках проекта также запланированы разработка нового скафандра для работы на Луне и создание его экспериментального макета, средств защиты здоровья космонавтов, включая новые аптечки, строительного лунохода , "луномобиля", обитаемого и энергетического модулей лунной базы, корабля для отправки грузов на Луну.
Работы будут осуществляться поэтапно. Первые итоги должны появиться в конце следующего года. Вся программа должна быть готова в ноябре 2025 года.
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