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Россия, Китай, Великобритания, США и Франция заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

Лидеры России, Великобритании, Китая, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Это следует из заявления, которое размещено на сайте Кремля, пишет РИА Новости.


"Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков", – уточняется в сообщении.

Фото: pixabay.com
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