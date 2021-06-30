Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитату приводит агентство РИА Новости.
Сергей Лавров. Архивное фото
«Что касается визита президента [Турции Тайипа] Эрдогана в Азербайджан [в Шушу], это был визит в рамках двусторонних отношений между Турцией и Азербайджанской Республикой. Мы сегодня согласились с [главой МИД Турции] Мевлютом Чавушоглу, что будем содействовать, каждый используя свои возможности, примирению нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, созданию условий для того чтобы армяне и азербайджанцы, и любые другие люди иных национальностей жили на этой земле бок о бок как добрые соседи», - заявил министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров с со своим турецким коллегой.
Сергей Лавров также отметил, что «тогда, по нашему убеждению, любые вопросы, в том числе политического характера, будет гораздо проще решать».
Фото: РИА Новости
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Россия и Турция будут содействовать нормализации отношений Армении и Азербайджана
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