Россия и США приняли решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3), передает ТАСС.
– На наших условиях, – заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос ТАСС. – На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было "довесков".
Фото: pixabay.com
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Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
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