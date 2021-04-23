К 31 мая число сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве сократится до семи дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых, передает ТАСС.
Здание посольства Чехии в России. Фото: ТАСС
«У обеих сторон [к 31 мая] останется по семь дипломатов, 25 административно-технических [сотрудников] и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе», – подчеркнули в МИД РФ.
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Россия и Чехия к 31 мая сократят число дипломатов в посольствах до семи
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