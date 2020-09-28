Россия ежегодно потребляет 14 –15 тысяч белорусских тракторов

Такую цифру привел сегодня на совместном заседании национальных деловых советов в Минске, состоявшемся в рамках VII Форума регионов Беларуси и России, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк. Это чуть меньше половины общего объема производства предприятия.
– Форум регионов свидетельствует о реальном интересе, проявляемом к нашей продукции, – заявил Виталий Вовк. – Россия – огромная страна, и не всегда идущие через ее центр товаропотоки доходят до отдаленных мест. Поэтому, когда к нам приезжают российские гости, мы стараемся показать весь спектр выпускаемой продукции. Да и они стремятся максимально ознакомиться с нашей номенклатурой. А это более 120 моделей тракторов, десятки и сотни модификаций. Для нас это очень важно, поскольку появляются новые кооперационные связи, деловые контакты, подходы, направления сотрудничества. Поэтому ставим перед собой задачу в ходе белорусско-российских форумов показать все, что наработано и что можем произвести.
Сегодня МТЗ полнокровно работает, имеет все технологические переделы, выпуская самостоятельно основные узлы и агрегаты трактора. Это говорит о том, что в стране создан высокий производственный и научно-технический потенциал, полноценно действует система, начиная от обучения рабочих и специалистов до научно-технического сотрудничества. Особенно плодотворно оно ведется с Институтом проблем машиностроения и другими НИИ НАН и вузами Беларуси. Что касается России, то там действует торговая сеть МТЗ, созданы торговые дома. Только в дилерской сети Минского тракторного завода в соседней стране работают около двух тысяч человек.
– Но это не говорит о том, что все вопросы решены, – подчеркнул Виталий Вовк. – Они будут рассматриваться с руководством российских регионов, чтобы благодаря совместным усилиям мы создали еще более совершенный продукт. Ведь наши трактора должны соответствовать реальным климатическим, почвенным условиям той или иной местности. С началом пандемии активность на российском рынке несколько упала, но это отложенный спрос, и мы свою долю должны будем взять. Для этого наше предприятие должно полноценно работать.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
865
Россия ежегодно потребляет 14–15 тысяч белорусских тракторов
Россия ежегодно потребляет 14 –15 тысяч белорусских тракторов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter