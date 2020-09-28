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  2. Россия ежегодно потребляет 14 –15 тысяч белорусских тракторов

Россия ежегодно потребляет 14–15 тысяч белорусских тракторов

Россия ежегодно потребляет 14 –15 тысяч белорусских тракторов

Такую цифру привел сегодня на совместном заседании национальных деловых советов в Минске, состоявшемся в рамках VII Форума регионов Беларуси и России, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод» Виталий Вовк. Это чуть меньше половины общего объема производства предприятия.


– Форум регионов свидетельствует о реальном интересе, проявляемом к нашей продукции, – заявил Виталий Вовк. – Россия – огромная страна, и не всегда идущие через ее центр товаропотоки доходят до отдаленных мест. Поэтому, когда к нам приезжают российские гости, мы стараемся показать весь спектр выпускаемой продукции. Да и они стремятся максимально ознакомиться с нашей номенклатурой. А это более 120 моделей тракторов, десятки и сотни модификаций. Для нас это очень важно, поскольку появляются новые кооперационные связи, деловые контакты, подходы, направления сотрудничества. Поэтому ставим перед собой задачу в ходе белорусско-российских форумов показать все, что наработано и что можем произвести.

Сегодня МТЗ полнокровно работает, имеет все технологические переделы, выпуская самостоятельно основные узлы и агрегаты трактора. Это говорит о том, что в стране создан высокий производственный и научно-технический потенциал, полноценно действует система, начиная от обучения рабочих и специалистов до научно-технического сотрудничества. Особенно плодотворно оно ведется с Институтом проблем машиностроения и другими НИИ НАН и вузами Беларуси. Что касается России, то там действует торговая сеть МТЗ, созданы торговые дома. Только в дилерской сети Минского тракторного завода в соседней стране работают около двух тысяч человек.

– Но это не говорит о том, что все вопросы решены, – подчеркнул Виталий Вовк. – Они будут рассматриваться с руководством российских регионов, чтобы благодаря совместным усилиям мы создали еще более совершенный продукт. Ведь наши трактора должны соответствовать реальным климатическим, почвенным условиям той или иной местности. С началом пандемии активность на российском рынке несколько упала, но это отложенный спрос, и мы свою долю должны будем взять. Для этого наше предприятие должно полноценно работать.

Фото: БЕЛТА
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