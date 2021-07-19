Свою линейку электромобилей разработают в России. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во время сегодняшнего заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ТАСС.
Иллюстративное фото
В момент обсуждения технологического развития он отметил:
– Разработан проект создания собственной линейки электромобилей, в том числе на водородных топливных элементах.
Премьер-министр уточнил, что также будут продвигаться высокотехнологичные проекты по следующим направлениям: микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов.
– Будем внедрять и презентовать на рынке сервисы беспилотного вождения судов. Благодаря новым технологиям можно увеличить скорость морских грузоперевозок, сократить эксплуатационные траты судоходных компаний на миллиарды рублей. Все это позволит улучшить транспортную логистику нашего государства, – пояснил он.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1459
Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter