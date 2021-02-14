Российская РЛС "Волга" в Беларуси будет отслеживать ПРО США в случае размещения в Европе

Российская радиолокационная станция "Волга" в Беларуси, входящая в состав системы предупреждения о ракетном нападении, получит новую актуальность в случае размещения Соединенными Штатами Америки системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Об этом заявил начальник российского Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок, сообщает ТАСС.

"Станция на боевом дежурстве, выполняет свою задачу в установленном секторе обзора. Но и, возможно, ее актуальность снова появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только обороны, но и нанесения ударов", - сказал Ревенок в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Станция была построена недалеко от Барановичей в 1980 годах в ответ на размещение Соединенными Штатами ракет Pershing-2 на территории ФРГ.

По материалам БЕЛТА