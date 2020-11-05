Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с трех белорусских предприятий

С 9 ноября ОАО "Слонимский мясокомбинат" может поставлять конину, бескостную говядину и готовую мясную продукцию. Что касается ОАО "Волковысский мясокомбинат", то данному предприятию разрешено поставлять бескостную говядину и готовую мясную продукцию. Ограничения по поставкам также сняты с ОАО "Молочный мир", которому разрешено ввозить в страну цельномолочную продукцию, сухую молочную продукцию и масло из коровьего молока. Все это будет ввозиться в Россию в режиме усиленного лабораторного контроля в сопровождении электронных ветеринарных сертификатов.