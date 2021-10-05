Роскошная простота: бренд Brunello Cucinelli представил свою первую коллекцию очков

У итальянского модного lома Brunello Cucinelli и его коллекции солнцезащитных аксессуаров состоялся дебют. Какой получилась линейка оптики – рассказываем и показываем в нашем материале.
Над выпуском коллекции Brunello Cucinelli работал совместно с брендом Oliver Peoples. Вместе они вдохновились архитектурой средневековой деревни Соломео.
В линейку вошли пять оправ ретро-форм с линзами разных оттенков. Модели очков подойдут как мужчинам, так и женщинам.
Отдельного внимания заслуживает рекламный лукбук коллекции, который снят в стиле классического итальянского кино.
Аксессуары уже доступны к продаже. Их стоимость варьируется от 380 до 415 долларов.
Фото: brunellocucinelli.com