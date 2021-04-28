Рощу народного единства заложили в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси

– рассказала заместитель директора по научной и инновационной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси Людмила Гончарова.Дубки разместили на поляне в виде овала, формирующего «Кольцо единства». Для оптимальной визуализации контура «кольца» (пока высаженные молодые деревья дуба красного не достигнут оптимальных размеров) дополнительно сформированы фрагменты невысоких живых изгородей в виде двух дуг из красивоцветущих кустарников кизильника.В этом году в центре кольца из дуба красного планируется разместить памятный знак с художественно выполненным текстом – «Кольцо единства». Традиционно именно кольцо всегда было символом дружбы и любви, сплочения и консолидации.Закладка этой экспозиции в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси очень символична еще и потому, что во все времена ботанические сады всего мира – точки взаимодействия и единения всех стран в вопросах сохранения биоразнообразия флоры, обмена растительным материалом и опытом по его сохранению и рациональному использованию на благо человечества, подчеркнула Людмила Гончарова.Фото из архива ЦБС НАН БЕЛАРУСИ