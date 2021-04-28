По инициативе и поручению председателя президиума Национальной академии наук Беларуси академика Владимира Гусакова в центральной части ландшафтной зоны Центрального ботанического сада НАН Беларуси, вблизи от экспозиционной оранжереи, сегодня заложили тематическую экспозицию «Роща народного единства». В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Сергей Чижик, дирекция и специалисты ботанического сада.
– Главный элемент экспозиции – 16 посадочных единиц молодых саженцев дуба красного, – рассказала заместитель директора по научной и инновационной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси Людмила Гончарова.
– Посадили их на поляне, к которой примыкает группа взрослых деревьев этого вида растений. Эти насаждения выступают в качестве основы при формировании новой экспозиции.
Дубки разместили на поляне в виде овала, формирующего «Кольцо единства». Для оптимальной визуализации контура «кольца» (пока высаженные молодые деревья дуба красного не достигнут оптимальных размеров) дополнительно сформированы фрагменты невысоких живых изгородей в виде двух дуг из красивоцветущих кустарников кизильника.
В этом году в центре кольца из дуба красного планируется разместить памятный знак с художественно выполненным текстом – «Кольцо единства». Традиционно именно кольцо всегда было символом дружбы и любви, сплочения и консолидации.
Закладка этой экспозиции в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси очень символична еще и потому, что во все времена ботанические сады всего мира – точки взаимодействия и единения всех стран в вопросах сохранения биоразнообразия флоры, обмена растительным материалом и опытом по его сохранению и рациональному использованию на благо человечества, подчеркнула Людмила Гончарова.
Фото из архива ЦБС НАН БЕЛАРУСИ
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Рощу народного единства заложили в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси
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