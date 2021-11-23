Роналду, Месси и Мбаппе вошли в число финалистов премии лучшему игроку года ФИФА

Криштиану Роналду

В пресс-службе организации сообщили, что на почетную индивидуальную награду претендуют Криштиану Роналду («Ювентус», «МЮ»), Лионель Месси («Барселона», ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брюйне («МС»), Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба – «Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Килиан Мбаппе, Неймар (оба – ПСЖ) и египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»).Также будут названы лучшие футболистки года, тренеры среди мужских и женских команд и голкиперы.Голосование продлится до 10 декабря 2021-го. А церемония награждения пройдет в онлайн-формате 17 января следующего года.