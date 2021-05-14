На днях 12-летнему Роме Когодовскому, который вынес младшего брата из горящего дома, выполнен очередной этап хирургического лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Фото: БЕЛТА
Напомним, мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП.
В ведомстве рассказали, что ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операции ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния после операции.
Что касается второго юноши, то 16-летний подросток был стабилизирован после прошедшей на выходных операции, сегодня ему была выполнена поэтапная кожная пластика.
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Роме Когодовскому провели очередную операцию
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