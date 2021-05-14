Роме Когодовскому провели очередную операцию

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БЕЛТА

Напомним, мальчик находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП.В ведомстве рассказали, что ребенок по-прежнему находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии. Во время операции ему проводилось местное лечение ожоговых ран, врачи удаляли пострадавшие обожженные ткани с применением современных технологий комбустиологии. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по стабилизации его состояния после операции.Что касается второго юноши, то 16-летний подросток был стабилизирован после прошедшей на выходных операции, сегодня ему была выполнена поэтапная кожная пластика.