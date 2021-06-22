Романовская о восстановлении Минска после ВОВ: было очень тяжело, но трудились все

О том, как заново выстраивали разрушенный во время Великой Отечественной войны Минск, в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказала ребенок войны, председатель ветеранской организации Партизанского района Минска Регина Романовская.
Ведущий программы Вадим Шепет отметил: советский народ совершил что-то невероятное, когда за достаточно короткий промежуток времени отстроил разрушенную страну. Он обратился к гостье «Будней» с просьбой рассказать, как шло восстановление Минска.
– В мою память обрывками запали воспоминания о 1943 годе, о том, как бомбили город и как все рушилось. Проспект Независимости в Минске я помню от площади Мясникова до площади Победы – когда на нем стояли остовы зданий с разбитыми стеклами и выбитыми стенами. Это было страшно, – отметила Регина Романовская.
Она добавила, что восстанавливать город «было очень тяжело, но трудились все». Помогали и дети: спикер поделилась воспоминаниями о том, как школьники собирали металлолом, который шел на переплавку и строительство.
– И сейчас, когда я вспоминаю тот [разрушенный] Минск и сравниваю с тем, какие теперь стоят дома, [на душе] так трогательно. Радостно смотреть, как восстановили город, – сказала Регина Романовская.
Сегодня, 22 июня, в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против СССР. В годы войны на фронтах ВОВ сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев нашей страны. В Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя – в память о них по всей стране 22 июня проходят митинги-реквиемы и другие акции.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Романовская о восстановлении Минска после ВОВ: было очень тяжело, но трудились все
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