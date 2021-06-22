Романовская о восстановлении Минска после ВОВ: было очень тяжело, но трудились все

Ведущий программы Вадим Шепет отметил: советский народ совершил что-то невероятное, когда за достаточно короткий промежуток времени отстроил разрушенную страну. Он обратился к гостье «Будней» с просьбой рассказать, как шло восстановление Минска.– отметила Регина Романовская.Она добавила, что восстанавливать город «было очень тяжело, но трудились все». Помогали и дети: спикер поделилась воспоминаниями о том, как школьники собирали металлолом, который шел на переплавку и строительство.– сказала Регина Романовская.Сегодня, 22 июня, в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против СССР. В годы войны на фронтах ВОВ сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев нашей страны. В Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя – в память о них по всей стране 22 июня проходят митинги-реквиемы и другие акции.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.