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Романовская о годовщине начала ВОВ: такую дату забыть нельзя

Такую мысль ребенок войны, председатель ветеранской организации Партизанского района Минска Регина Романовская высказала в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


Сегодня для нашей страны – памятная дата: 80 лет назад началась Великая Отечественная война. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив Договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. В годы войны на фронтах ВОВ сражались более 1,3 млн белорусов и уроженцев нашей страны. В Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя – память о них будет жить вечно. 

ВОВ стала главной темой сегодняшнего выпуска «Будней». Ведущий программы Вадим Шепет с первых же минут эфира обратился к спикеру с важным вопросом: сохранила ли Беларусь память о Великой Отечественной войне и о дне, когда она началась?

– Конечно, люди помнят. Такую дату забыть нельзя, – уверенно ответила Регина Романовская. – Я думаю, 22 июня еще долго будет в памяти народа. По крайней мере, того старшего поколения, которое видело или слышало взрывы, военные действия.


А что насчет молодежи? Есть ли у подрастающего поколения понимание ужасов, которые несет за собой война? Как отметил Вадим Шепет, это особенно важные вопросы, учитывая обстоятельства, в которых Беларусь оказалась в 2020-2021 годах.

– Нельзя однозначно ответить, помнит ли о войне молодежь и понимает ли, что это такое, – отметила гостья программы и пояснила: – Все зависит от обстановки в семье, школе, других коллективах. Но я оптимист по натуре и думаю, что все-таки большая часть молодежи помнит о событиях Великой Отечественной войны из рассказов, фильмов. 

22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, по всей стране проходят митинги-реквиемы и другие торжественные мероприятия. Часть из них уже состоялась ночью. Подробнее почитать об этом можно здесь.


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 по 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.

Фото: БЕЛТА
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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