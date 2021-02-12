Романов: Беларуси необходима сильная государственная власть

Для политической культуры и менталитета белорусов характерно стремление к сильной государственной власти. Необходимость сильной президентской власти обусловлена процессами трансформации глобального миропорядка, нарастанием нестабильности современного социума. Такую позицию обозначил первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Олег Романов, выступая с докладом во время VI Всебелорусского народного собрания. Он отметил:



– В то же время государственная власть должна быть гибкой и быстро реагировать на возникающие вызовы и угрозы, иметь достаточно высокую степень свободы своих органов. В ходе диалоговой площадки, проведенной в нашем университете, было отмечено, что в наибольшей степени этим требованиям соответствует президентская республика. Однако часть президентских прав и обязанностей может быть передана органам исполнительной и законодательной власти, что расширит их возможности как в плане самостоятельности принятия решений, так и в плане формирования кадрового потенциала их деятельности.



Отмечая эффективность работы диалоговых площадок, Олег Романов отметил, что они стали одним из перспективных способов реализации белорусской демократии участия. А Всебелорусское народное собрание назвал ярким примером подлинного народовластия, общенациональным форумом, занимающим особое место в системе белорусской государственности:



– Демократия в Беларуси не является застывшей. Напротив – она эволюционирует и развивается. Наряду с представительной демократией особое значение приобретает демократия участия. Одним из таких примеров стали диалоговые площадки. На Гродненщине ключевые диалоговые площадки прошли на базе нашего университета. В них могли принять участие все желающие. Полную информацию о предстоящей работе мы размещали в СМИ и сети Интернет, а также на сайте гродненского облисполкома. В работе диалоговых площадок принимали участие представители различных политических сил, в том числе – оппозиционных партий и движений. Никаких препятствий к выражению своей позиции они не имели. Принципиальное требование было одно – нацеленность на конструктивные решения общественно значимых проблем и наличие идей относительно их решения.



Во время их работы, к примеру, обсуждались вопросы совершенствования избирательной системы. Поступило предложение о переходе от мажоритарной к пропорциональной избирательной системе и опоре на политические партии. Однако в ходе обсуждения участники пришли к выводу, что такое решение было бы преждевременным, дополняет проректор:



– На сегодня политические партии не имеют достаточного политического веса, поддержки избирателей для того, чтобы играть активную роль в законодательной деятельности нашей страны. Поэтому сегодня важной задачей является активное развитие политических партий, их превращение в действенную политическую силу, когда они смогут реально представлять большие уровни и слои нашего общества. Тогда и можно будет ставить вопрос постепенного перехода к пропорциональной или смешанной избирательной системе.



Кроме того, во время диалоговых площадок высказывалась идея о внесении изменения в Конституцию Республики Беларусь о назначениях и освобождениях от должностей руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Было предложено разработать механизм избрания на должности руководителей такого уровня.