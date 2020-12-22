Роман Головченко: мы заинтересованы в приходе армянского бизнеса

Премьер-министр Роман Головченко провел рабочую встречу с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в стране. Глава Правительства высоко оценил его работу в выстраивании конструктивных отношений между двумя странами.
Роман Головченко подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Армении развивается очень плодотворно:
– Хорошие цифры по товарообороту – это главный индикатор того, насколько активно работают чиновники и бизнесмены двух стран. Конечно, рассчитываем, что эта тенденция будет сохраняться в следующем году. Мы настроены активно работать на армянском рынке. Конечно, заинтересованы, чтобы армянский бизнес приходил в Беларусь с качественными, недорогими, экологически чистыми продуктами питания. У вас производится большая номенклатура плодоовощной продукции, мы знаем, что армянской бизнес очень активен, и заинтересованы в приходе его сюда.
Глава Правительства обратил внимание и на эффективное взаимодействие с Арменией по линии ЕАЭС.
– Радует, что в ходе дискуссий, которые ведутся на площадке ЕАЭС, наши позиции совпадают с армянской стороной. Это объединение служит важным фактором для развития торгово-экономических отношений не только на двухсторонней основе – мы создаем общие правила игры, пусть не сразу, но постепенно к ним привыкаем. Мы учимся в рамках этого союза искать компромиссы, находить общие решения, которые в конечном счете работают на усиление экономик всех стран ЕАЭС.
Роман Головченко выразил надежду, что во время дальнейшей работы Армена Гевондяна в МИД Армении вопросы белорусско-армянского сотрудничества останутся в фокусе его внимания.
В свою очередь Армен Гевондян согласился с утверждением Премьер-министра по поводу того, что белорусско-армянские отношения имеют большой потенциал.
– Это не только дипломатический термин и оценка. Это то, что я здесь прочувствовал за два года работы. Хочу отметить, что даже в условиях пандемии и приостановки торгово-экономических контактов в мире Беларусь и Армения за 10 месяцев нарастили товарооборот почти на 20 процентов.
Товарооборот Беларуси и Армении в январе – октябре 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,8 процента, до 67,5 млн долларов. Экспорт увеличился на 16 процентов и составил порядка 49,2 млн долларов, импорт оценивается на уровне 18,3 млн долларов – вырос на 31,4 процента. Основными позициями белорусского экспорта являются молоко и сливки, сгущенные и сухие, сыры и творог, тракторы и седельные тягачи, говядина, провода, кабели, лекарственные средства. В основе импорта из Армении – крепкие спиртные напитки, полимеры стирола, медные отходы и лом.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
851
Роман Головченко: мы заинтересованы в приходе армянского бизнеса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter