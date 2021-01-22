В Новополоцке Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко проводит совещание по вопросам реализации важнейшего в нефтехимической отрасли проекта – строительства комплекса замедленного коксования на ОАО «Нафтан». В совещании принимают участие руководители профильных министерств и ведомств, администрация завода, представители генподрядной организации. Предварительно Премьер-министр побывал на стройплощадке и лично проинспектировал ход работ.
Роман Головченко подчеркнул: проект очень важен для страны, он находится на постоянном контроле Главы государства. Но существует ряд сложностей и проблем.
– Три месяца назад мы детально анализировали ситуацию. Были отмечены недостатки, даны поручения, – напомнил Премьер-министр в начале совещания. – Недавно на предприятии поменялся руководитель. Сегодня я хотел бы услышать, какие стадии выхода на проектную мощность просматриваются, сделаны ли нужные выводы из прошлых ошибок. Решились ли проблемы, озвученные ранее с проектно-сметной документацией, поставками оборудования и материалов, полной обеспеченностью стройплощадки квалифицированными кадрами?
В ходе обсуждения фактической стадии реализации проекта и достаточности мер по завершению строительно-монтажных работ в сроки, установленные Президентом страны, будут выслушаны председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, гендиректор «Нафтана» Андрей Сойко, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, руководитель генподрядной организации – ОАО «Нефтезаводмонтаж» Александр Яловик и другие заинтересованные лица.
Роман Головченко подчеркнул: комплекс замедленного коксования должен быть сдан к маю 2021 года. Утвержденный график работ обязателен к исполнению.
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Головченко: график работ по вводу в строй КЗК на «Нафтане» обязателен к исполнению
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ