Головченко: график работ по вводу в строй КЗК на «Нафтане» обязателен к исполнению

Роман Головченко подчеркнул: проект очень важен для страны, он находится на постоянном контроле Главы государства. Но существует ряд сложностей и проблем.напомнил Премьер-министр в начале совещания. –В ходе обсуждения фактической стадии реализации проекта и достаточности мер по завершению строительно-монтажных работ в сроки, установленные Президентом страны, будут выслушаны председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, гендиректор «Нафтана» Андрей Сойко, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, руководитель генподрядной организации – ОАО «Нефтезаводмонтаж» Александр Яловик и другие заинтересованные лица.Роман Головченко подчеркнул: комплекс замедленного коксования должен быть сдан к маю 2021 года. Утвержденный график работ обязателен к исполнению.