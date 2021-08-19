«Рома» обыграла «Трабзонспор» в первом матче Моуринью у руля команды

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«Волки» не показали ничего сверхъестественного, а по всем основным статистическим показателям даже оказались хуже хозяев поля (владение мячом – 46% на 54%, удары – 6:10, в створ ворот – 2:7, угловые – 4:5), но при этом умудрились выиграть и тем самым сделать весомую заявку на попадание в группу Лиги конференций.Авторами забитых мячей в составе «Ромы» стали Лоренцо Пеллегрини (55-я минута) и Элдор Шомуродов (81). А у «Трабзонспора» отличился Андреас Корнелиус (64).Из обилия других матчей игрового вечера выделим встречи с участием команд, которые ранее оставили не у дел белорусские клубы. «Фола» из Люксембурга на своем поле потерпела разгромное поражение от казахстанского «Кайрата» – 1:4. Датский «Копенгаген» добился выездной победы над турецким «Сивасспором» – 2:1. А чешская «Виктория» в родных стенах сломила сопротивление болгарского ЦСКА – 2:0.Ответные встречи во всех парах пройдут 26 августа.Лига конференций УЕФА – это новый турнир, проводящийся только с этого сезона. Групповой этап стартует 16 сентября, а финал ЛК запланирован на 25 мая 2022 года.