Рома Когодовский: хочу сказать спасибо всем врачам. Если бы не они – меня бы здесь не было

Об этом после встречи с Президентом и церемонии вручения государственных наград заявил журналистам награжденный сегодня орденом «За личное мужество» учащийся Занарочской средней школы Рома Когодовский, который в апреле этого года вынес на руках из горящего дома своего двухлетнего брата.
– Орден буду носить не снимая. Чувствую себя нормально. Со второй четверти буду учиться. Правда, дома, по видеосвязи, – рассказал он о своих планах.
День, когда Рома вынес из огня своего двухлетнего брата, мальчик не помнит:
– Только помню, как меня скорая забирала, – говорит он. – Потом уже помню, когда очнулся в реанимации и не мог разговаривать, но пытался шептать что-то маме. Не мог и есть, но много пил. Не удавалось нормально поспать… Было тяжело. Кстати, перед тем, как меня перевели в детское отделение, мне очень хотелось арбуза. Мама иногда мне его покупала – было можно. Хочу сказать спасибо всем врачам. Если бы не они – меня бы здесь не было. С ними подружились. Да и мама почти всегда была рядом.
Свои эмоции от посещения Дворца Независимости и от встречи с Главой государства Рома описал так: здесь очень красиво, но он чуть-чуть боялся.
– А Президент руку тебе пожал? – поинтересовались журналисты у мальчика. Тот подтвердил, при этом признался: в этот момент у него очень сильно колотилось сердце.
– Думал, сейчас выпрыгнет, – поделился впечатлениями Рома, добавив, что в общении Глава государства оказался человеком простым.
Фото: БЕЛТА