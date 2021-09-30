Rolls-Royce представил свой первый серийный электрокар

Английская компания Rolls-Royce объявила о запуске дорожных испытаний своего первого полностью электрического автомобиля.
Электромобиль построен на алюминиевой архитектуре Rolls-Royce. Модель получила название Spectre. В рамках испытания электрокар должен проехать 2,5 миллиона километров. В компании отметили, что это эквивалентно 400 годам эксплуатации.
Планируется, что автомобиль испытают на всех континентах Земли, а в продаже он появится в четвертом квартале 2023 года.
Исполнительный директор компании Торстен Мюллер-Отвос рассказал, что к 2030 году полностью электрическими станут все модели Rolls-Royce, а компания перестанет выпускать и продавать машины с двигателями внутреннего сгорания.
Фото: rolls-roycemotorcars.com