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  2. Rolls-Royce представил свой первый серийный электрокар

Rolls-Royce представил свой первый серийный электрокар

Английская компания Rolls-Royce объявила о запуске дорожных испытаний своего первого полностью электрического автомобиля.


Электромобиль построен на алюминиевой архитектуре Rolls-Royce. Модель получила название Spectre. В рамках испытания электрокар должен проехать 2,5 миллиона километров. В компании отметили, что это эквивалентно 400 годам эксплуатации. 

Планируется, что автомобиль испытают на всех континентах Земли, а в продаже он появится в четвертом квартале 2023 года.


Исполнительный директор компании Торстен Мюллер-Отвос рассказал, что к 2030 году полностью электрическими станут все модели Rolls-Royce, а компания перестанет выпускать и продавать машины с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: rolls-roycemotorcars.com
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