Rolling Stones опубликовали песню, которую ранее потеряли

Композиция была записана в 1974 году, пишет Reuters.

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Группа Rolling Stones выпустила песню Scarlet, которая был записана 46 лет назад.

– Я помню, как впервые джеммил с Джимми и Китом в подвальной студии Ронни. Это была отличная сессия, – сказал Джаггер.

В ее записи принимал участие гитарист Джимми Пейдж. Он рассказал, что редко играл с другими музыкантами, кроме Led Zeppelin. Также он вспомнил, как приехал в дом Вуда, чтобы поиграть с ними, и добавил, что недавно встречался с Джаггером и услышал новую версию утерянной песни. По его словам, она звучала великолепно и солидно.