Роль молодежи важна в инновационном развитии страны – Линевич

Анатолий Линевич подчеркнул, что во время знакомства с выставкой-презентацией проектов, которые вышли на областной этап, увидел много перспективных идей:По словам первого секретаря Витебского областного комитета БРСМ Владимира Бабичева, в нынешнем году на конкурс было представлено в два раза больше предложений, чем в прошлом сезоне. Из более 150 предложенных проектов эксперты отобрали на областной этап свыше 40, которые завялены в номинациях «Общество, экономика и социальная сфера», «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии», «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций», «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов», «Медицина, фармация, медицинская техника» и др., – добавил Владимир Бабичев.Ольга Богачева