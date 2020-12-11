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Роль молодежи важна в инновационном развитии страны – Линевич

Молодежь играет особую роль в инновационном развитии страны. Такое мнение высказал помощник Президента – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич во время областного этапа республиканского проекта БРСМ «100 идей для Беларуси».


– Роль молодежи важна в инновационном развитии страны. Это люди, которые уже в ближайшей перспективе будут развивать нашу область и страну в целом. А нам просто нужно им помочь – поддержать и продвинуть.


Анатолий Линевич подчеркнул, что во время знакомства с выставкой-презентацией проектов, которые вышли на областной этап, увидел много перспективных идей:

 Не буду называть какую-то, чтобы никого не обидеть. Все они основаны на реалиях жизни и направлены на пользу обществу.


По словам первого секретаря Витебского областного комитета БРСМ Владимира Бабичева, в нынешнем году на конкурс было представлено в два раза больше предложений, чем в прошлом сезоне. Из более 150 предложенных проектов эксперты отобрали на областной этап свыше 40, которые завялены в номинациях «Общество, экономика и социальная сфера», «Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии», «Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций», «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов», «Медицина, фармация, медицинская техника» и др. 


 – Мы уверены в том, что, как и в 2019 году, достойно представим свой регион на республиканском этапе, – добавил Владимир Бабичев.






Ольга Богачева
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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