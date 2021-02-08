Чем чреваты встречи с дикими животными

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Волка бояться…

От кабана не убежишь

Осторожно, медведица!

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Фото из личного архива Людмилы Босак

В конце прошлого месяца два жителя Светлогорска, Александр и Виталий, отправились на рыбалку. Место выбрали тихое, подальше от людей — Белогорское староречье в заказнике «Выдрица». Расставили жерлицы и стали наблюдать за поклевками.Ближе к полудню рыбаки заметили неподалеку волка.— вспоминает Александр. —Нервы у мужчин не выдержали. Александр, который в это время разговаривал по телефону с женой, попросил ее связаться с МЧС. Потом друзья побежали на берег и залезли на деревья, а волки скрылись в кустарнике на противоположном берегу староречья.Из МЧС сообщили о стае в Светлогорскую районную организацию БООР. Оттуда направили к рыбакам трех охотников. Когда они прибыли в заказник, Александр и Виталий показали, куда ушли хищники. Егеря прошли по следам волков. Стая ушла в сторону Жлобинского района, преследовать ее не было возможности.В конце прошлого декабря на глазах у хозяина волки буквально растерзали коз. Произошло это в одном из поселков в Гомельской области. На улице уже начинало темнеть, когда Александр гнал стадо домой. По пути произошло непредвиденное: козы вдруг стали разбегаться. Позже мужчина увидел дикого зверя.— вспоминает он. —Хищник был не один, все произошло молниеносно. После внезапной встречи с агрессивной стаей хозяин недосчитался 13 коз. Часть загрызли, кого-то утащили в лес. Среди уцелевших много раненых.Но откуда у дикого зверя столько наглости и смелости? Ведь известно, что у волков генетический страх перед человеком, обычно они не приближаются к деревенским огородам. Однако в этой истории, видимо, что-то пошло не так, раз даже опытные охотники с трудом находят объяснение.говорит. —Впрочем, отступление — также неплохой ход. Но при этом делать шаги назад надо медленно, не поворачиваясь спиной и не глядя зверям в глаза. Если волк все-таки напал, защищаться нужно подручными предметами, стоя спиной к дереву или зарослям. Если удастся отбиться от первого хищника, ранить его, то остальные отступят.В поисково-спасательном отряде «Ангел» признаются, что дикие животные — это их первая опасность в лесу.рассказывает. —говорит, что, если вы заметили кабана или самку с детенышами, следует медленно и без шума уйти в сторону, так как кабаны слышат и видят хуже человека:Правда, рогатые могут атаковать человека во время гона. При встрече с ними лучше медленно отходить, пятясь и постоянно держа животное на виду, или попытаться спрятаться за деревом: у них не очень хорошее зрение.советует не ходить по маленьким тропинкам, которые протоптали звери:Пока мы удивляемся тому, что к нам выходят волки, лисы, лоси и другие животные, в северных регионах России появление медведей вблизи людей стало привычным явлением. Профессор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Леонид Баскин считает, что одна из причин — мусорные контейнеры, свалки с пищевыми отходами, стоящие на окраинах городов и поселков. Есть масса снимков, на которых медведи роются в баках, выуживая для себя легкую еду. Это очень бесстрашный и очень адаптивный зверь. К тому же бывает, люди сами его подкармливают.Странное явление: недавно в Сочи на горнолыжном курорте перед сноубордистами и лыжниками появился бурый медведь. Видимо, спячку решил отложить на потом.Кстати, прошлой зимой был случай, когда белорусский водитель заметил возле дороги медвежонка, решил, что зверю нужна помощь, и остановился. Животное испугалось, убежало в лес и залезло на дерево. История произошла на трассе Минск — Витебск в Околовском лесничестве Логойского лесхоза.— говорит. —Лесничий сам три раза за свою карьеру встречал медведей. По его словам, этот зверь в обычной обстановке ведет себя спокойно, он не прячется, а просто обозначает себя на территории:Геннадий Степанович также подчеркнул, что стоит опасаться бешеного животного. Во-первых, насторожиться нужно, если шкура у него облезлая. Во-вторых, больные лесные обитатели ведут себя нехарактерно — могут идти к людям.— заключил лесничий.рассказала, как к ним попал охотник с серьезной рваной раной на бедре:Произошло это в Щучинском районе. В январе в семью, которая держит конный двор, пришел олененок. Назвали его Бэмби. Хозяйка Людмила Босак, ветеринар по образованию, предположила, что был загон охоты, малыш или отбился, или был очень испуган. Но самое интересное, олененок оказался абсолютно непугливым. Теперь гости конного двора увозят с собой уникальное селфи с маленькой косулей.