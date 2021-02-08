Чем чреваты встречи с дикими животными

Волка бояться…В конце прошлого месяца два жителя Светлогорска, Александр и Виталий, отправились на рыбалку. Место выбрали тихое, подальше от людей — Белогорское староречье в заказнике «Выдрица». Расставили жерлицы и стали наблюдать за поклевками.
Ближе к полудню рыбаки заметили неподалеку волка.
— Вскоре появились еще три хищника, — вспоминает Александр. — Стая прошла в стороне и исчезла в кустарнике. Через полчаса волки вернулись, но теперь их было шесть. Расстояние до них не более 100 метров. Один зверь направился к нам, остальные стали расходиться по сторонам.
Нервы у мужчин не выдержали. Александр, который в это время разговаривал по телефону с женой, попросил ее связаться с МЧС. Потом друзья побежали на берег и залезли на деревья, а волки скрылись в кустарнике на противоположном берегу староречья.
Из МЧС сообщили о стае в Светлогорскую районную организацию БООР. Оттуда направили к рыбакам трех охотников. Когда они прибыли в заказник, Александр и Виталий показали, куда ушли хищники. Егеря прошли по следам волков. Стая ушла в сторону Жлобинского района, преследовать ее не было возможности.
В конце прошлого декабря на глазах у хозяина волки буквально растерзали коз. Произошло это в одном из поселков в Гомельской области. На улице уже начинало темнеть, когда Александр гнал стадо домой. По пути произошло непредвиденное: козы вдруг стали разбегаться. Позже мужчина увидел дикого зверя.
— За горло хватает, коза падает, гонится за следующей, — вспоминает он. — Схватил и не как собака рвет, а удерживает.
Хищник был не один, все произошло молниеносно. После внезапной встречи с агрессивной стаей хозяин недосчитался 13 коз. Часть загрызли, кого-то утащили в лес. Среди уцелевших много раненых.
Но откуда у дикого зверя столько наглости и смелости? Ведь известно, что у волков генетический страх перед человеком, обычно они не приближаются к деревенским огородам. Однако в этой истории, видимо, что-то пошло не так, раз даже опытные охотники с трудом находят объяснение.
— У волков сейчас гон, они собираются в стаи, — говорит директор Светлогорской РОС БООР Виктор Лапей. — При встрече с хищниками ни в коем случае нельзя показывать свой страх, суетиться, убегать. Наоборот, нужно проявить агрессивность. Стать в полный рост, махать руками или палкой, кричать.
Впрочем, отступление — также неплохой ход. Но при этом делать шаги назад надо медленно, не поворачиваясь спиной и не глядя зверям в глаза. Если волк все-таки напал, защищаться нужно подручными предметами, стоя спиной к дереву или зарослям. Если удастся отбиться от первого хищника, ранить его, то остальные отступят.
От кабана не убежишьВ поисково-спасательном отряде «Ангел» признаются, что дикие животные — это их первая опасность в лесу.
— Однажды ночью шли по лесу. Слышим шорох. Думали, подопечный. Начали звать, а там не мужчина, а лось выскочил. Метрах в двух от нас пробежал. И еще один случай. Выехали на поиски, решили отработать два квадрата: две группы шли навстречу друг другу. И получился небольшой загон, — рассказывает волонтер Роман Филипович. — Вдруг откуда ни возьмись выскочили косули и помчались в нашу сторону. Была тонкая березка, я успел на нее забраться, но по ноге получил.
Ведущий зоотехник Минского зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская говорит, что, если вы заметили кабана или самку с детенышами, следует медленно и без шума уйти в сторону, так как кабаны слышат и видят хуже человека:
— Если же кабан увидел вас, не надо бежать. Животное бегает значительно быстрее людей. Спасаться нужно на дереве или за ним. Приметив оленя, косулю, лося, похлопайте в ладоши. Это должно их спугнуть.
Правда, рогатые могут атаковать человека во время гона. При встрече с ними лучше медленно отходить, пятясь и постоянно держа животное на виду, или попытаться спрятаться за деревом: у них не очень хорошее зрение.
Педагог Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи биолог Алексей Мухля советует не ходить по маленьким тропинкам, которые протоптали звери:
— Дело в том, что рысь здесь садится в засаду и наблюдает за животными. В лесу старайтесь быть заметными: разговаривайте, шаркайте ногами, свистите.
Осторожно, медведица!Пока мы удивляемся тому, что к нам выходят волки, лисы, лоси и другие животные, в северных регионах России появление медведей вблизи людей стало привычным явлением. Профессор Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Леонид Баскин считает, что одна из причин — мусорные контейнеры, свалки с пищевыми отходами, стоящие на окраинах городов и поселков. Есть масса снимков, на которых медведи роются в баках, выуживая для себя легкую еду. Это очень бесстрашный и очень адаптивный зверь. К тому же бывает, люди сами его подкармливают.
Странное явление: недавно в Сочи на горнолыжном курорте перед сноубордистами и лыжниками появился бурый медведь. Видимо, спячку решил отложить на потом.
Кстати, прошлой зимой был случай, когда белорусский водитель заметил возле дороги медвежонка, решил, что зверю нужна помощь, и остановился. Животное испугалось, убежало в лес и залезло на дерево. История произошла на трассе Минск — Витебск в Околовском лесничестве Логойского лесхоза.
— Если бы рядом оказалась медведица, человеку бы не поздоровилось, — говорит лесничий Геннадий Степанович. — Этот эпизод закончился хэппи-эндом, но все могло быть иначе. Медведи, вопреки распространенному мнению, довольно опасны. Больше всего остерегаться стоит медведиц. Если они чувствуют, что есть угроза, будут защищать своих детенышей до конца. Страшен также раненый и больной зверь. Медвежата агрессии, как правило, не проявляют.
Лесничий сам три раза за свою карьеру встречал медведей. По его словам, этот зверь в обычной обстановке ведет себя спокойно, он не прячется, а просто обозначает себя на территории:
— Это его особенность. А вот, например, дикий кабан, если увидит человека, сразу может рвануть в лес. Лось, не исключено, спокойно пройдет мимо, если его не провоцировать.
Геннадий Степанович также подчеркнул, что стоит опасаться бешеного животного. Во-первых, насторожиться нужно, если шкура у него облезлая. Во-вторых, больные лесные обитатели ведут себя нехарактерно — могут идти к людям.
— Самое лучшее — ни при каких обстоятельствах не трогать зверя и не идти с ним на контакт. Это залог безопасности, — заключил лесничий.
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«Только жене ни слова»
Хирургическая медсестра одной из гомельских больниц Александра Сусло рассказала, как к ним попал охотник с серьезной рваной раной на бедре:
— Он выстрелил в дикого кабана, животное упало. Мужчина отвернулся, а зверь напал на него сзади. Самое интересное, он умолял не говорить жене про рану, а то она на охоту его больше не пустит.
КСТАТИ
Домашняя косуля
Произошло это в Щучинском районе. В январе в семью, которая держит конный двор, пришел олененок. Назвали его Бэмби. Хозяйка Людмила Босак, ветеринар по образованию, предположила, что был загон охоты, малыш или отбился, или был очень испуган. Но самое интересное, олененок оказался абсолютно непугливым. Теперь гости конного двора увозят с собой уникальное селфи с маленькой косулей.
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