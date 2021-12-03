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Рогозин предложил отправить на МКС белорусскую космонавтку

После 2024 года на Международную космическую станцию намерены отправить как белорусского космонавта, так и космонавтку, пишет РИА Новости.


– Я попросил белорусскую сторону подобрать девушку, – обратил внимание гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он также добавил, что после того как Беларусь проведет отбор, российский Центр подготовки космонавтов имени Гагарина "где-то в первом квартале 2022 года может ознакомиться с конкретной кандидатурой".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ готова в ближайшем времени реализовать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта. Роскосмос заявил, что в скором времени обсудит с Академией наук Беларуси вопросы подготовки белорусского космонавта.

Согласно информации источника в ракетно-космической отрасли, белорусский космонавт сможет отправиться на МКС не ранее 2024 года.

Фото: Роскосмос/РИА Новости
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