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Рогачук: в первую очередь финансируются все расходы на медицину

В Брестском горисполкоме проходит брифинг председателя горисполкома Александра Рогачука со СМИ. Озвучиваются вопросы жизнедеятельности города. В первую очередь говорилось об эпидемиологической обстановке. По данным руководителя города на 8.00 16 апреля, COVID-19 в Бресте инфицировано 18 человек. Госпитализировано 37 жителей, 1597 находится в самоизоляции. Это прибывшие из-за границы граждане, в основном дальнобойщики и контакты 1—2-го уровня. На 14.00 107 человек с диагнозом "пневмония". У десяти тяжелое течение болезни. 



В настоящий момент основным учреждением здравоохранения в Бресте является центральная городская больница. Она перепрофилирована под задачи и медицинские функции пульмонологического и инфекционного отделений. В ЦГБ, продолжает Александр Рогачук, на сегодня свободно 400 коек. На ИВЛ с диагнозом "пневмония" находятся четыре человека. 

В городских учреждениях здравоохранения имеется 36 аппаратов ИВЛ стационарных, 33 передвижных. Итого 69 аппаратов ИВЛ, 27 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 кислородных концентратора, которые тоже можно использовать для оказания медицинской помощи. Кроме того, продолжает председатель горисполкома, имеется шесть аппаратов КТ и четыре МРТ, которые задействованы в диагностике: 

 Никаких шапкозакидательских настроений у городских властей нет. Мы проводим плановую работу: в первую очередь финансируются все расходы на медицину. Ни одной задолженности перед системой здравоохранения нет. Это очень важно. Здесь приоритет определен окончательно. На базе ЦГБ созданы условия для тех медработников, которые хотят на этот период изолироваться от семьи и своим присутствием дома не подвергать риску семью. Выделены специальные палаты и помещения для того, чтобы медработники могли отдыхать. Там же они получают питание. 


Нет проблем и с медицинским "обмундированием". Сейчас, по словам Александра Рогачука, власти города ищут варианты размещения горожан, которые хотят добровольно изолироваться, проживая в с родственниками в стесненных условиях:

 Рассматриваем варианты, включая городскую гостиницу "Интурист", первый этаж которой можно оборудовать под эти цели. Не секрет, что из-за сложившейся ситуации все гостиницы города практически пусты.
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Фото: Александр МИТЮКОВ
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