Рогачук: в первую очередь финансируются все расходы на медицину

В настоящий момент основным учреждением здравоохранения в Бресте является центральная городская больница. Она перепрофилирована под задачи и медицинские функции пульмонологического и инфекционного отделений. В ЦГБ, продолжает Александр Рогачук, на сегодня свободно 400 коек. На ИВЛ с диагнозом "пневмония" находятся четыре человека.В городских учреждениях здравоохранения имеется 36 аппаратов ИВЛ стационарных, 33 передвижных. Итого 69 аппаратов ИВЛ, 27 наркозно-дыхательных аппаратов и 24 кислородных концентратора, которые тоже можно использовать для оказания медицинской помощи. Кроме того, продолжает председатель горисполкома, имеется шесть аппаратов КТ и четыре МРТ, которые задействованы в диагностике:Нет проблем и с медицинским "обмундированием". Сейчас, по словам Александра Рогачука, власти города ищут варианты размещения горожан, которые хотят добровольно изолироваться, проживая в с родственниками в стесненных условиях: