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Родственников белорусского Деда Мороза ожидают в Беловежской пуще 12 декабря

Традиционный праздник встречи сказочных героев в поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще назначен на 12 декабря, сообщили в природоохранном учреждении.


— В этот день в поместье белорусского Деда Мороза пройдет праздничное мероприятие «Беловежская сказка – 2020», — проинформировали в нацпарке. — В программе праздника — приезд Снегурочки, Матушки Зимы и дочерей Деда Мороза, торжественная церемония зажжения первых новогодних огней в стране. А также развлекательная программа, выступление коллективов, мастер-классы ремесленников. Настоящих ценителей вкусной еды пригласят отведать наваристую уху, румяные блины, ароматный чай на травах.

В прошлом году встреча зимних постояльцев сказочного поместья прошла чуть раньше — 7 декабря. Тогда в рамках праздника прошли фестивали «Цяпло зімовай казкі» и «Огни Зимы», парад-алле и флешмоб Дедов Морозов, а также «чудофикация» — визуализация чудес Деда Мороза. Очевидно, в этом году также не обойдется без сюрпризов.

Тем временем на сайте Белорусской железной дороги появилось расписание курсирования новогоднего поезда из Минска в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще на предстоящие праздники. Предполагается, что путешественники смогут выехать из белорусской столицы 18, 24 декабря 2020 года, а также 6 января 2021 года. Встреча на платформе станции Минск-Пассажирский ориентировочно в 21:20, отправление в 21:50, затем ночной переезд в купе и прибытие в 7:40 в Брест. Далее — переезд на автобусе в Беловежскую пущу в гости к главному волшебнику страны, после обеда — трансфер обратно в Брест. Отправление состава в Минск — в 17:50, прибытие на столичный вокзал — в одиннадцатом часу вечера.

Поместье белорусского Деда Мороза» — один из самых известных туристических брендов страны. Ежегодно его посещает около 150 тысяч человек. Дед Мороз круглый год встречает гостей в своем поместье, читает присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Для каждой поры года у него приготовлена различная одежда. Однако особенно нарядно домик сказочного персонажа выглядит в зимние месяцы. От главного въезда в Беловежскую пущу к поместью ежедневно курсируют автобусы по расписанию: 11:00, 13:30 и 16:00. С 10 декабря в выходные и праздничные дни автобусы к Деду Морозу будут отправляться каждый час, следует из информации на сайте национального парка «Беловежская пуща».
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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