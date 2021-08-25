Родители школьников смогут получить бесплатную консультацию нотариусов Минской области 1 сентября

Нотариусы Минского областного нотариального округа 1 сентября бесплатно ответят на вопросы родителей, у которых дети являются учащимися учреждений общего среднего образования. Такая информация опубликована на сайте Белорусской нотариальной палаты.
В течение указанного дня граждане могут прийти в любую нотариальную контору и нотариальное бюро столичного региона. Их проконсультируют по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
Ознакомиться с адресами и графиком работы нотариальных контор и нотариального бюро Минской области можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.bу в разделе "Найти нотариуса".