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  2. Родители школьников смогут получить бесплатную консультацию нотариусов Минской области 1 сентября

Родители школьников смогут получить бесплатную консультацию нотариусов Минской области 1 сентября

Нотариусы Минского областного нотариального округа 1 сентября бесплатно ответят на вопросы родителей, у которых дети являются учащимися учреждений общего среднего образования. Такая информация опубликована на сайте Белорусской нотариальной палаты.


В течение указанного дня граждане могут прийти в любую нотариальную контору и нотариальное бюро столичного региона. Их проконсультируют по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.

Ознакомиться с адресами и графиком работы нотариальных контор и нотариального бюро Минской области можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.bу в разделе "Найти нотариуса".
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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