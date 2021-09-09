Робот соберет помпейские фрески из осколков

В Помпеях восстановят разрушенные почти 2 тысячи лет назад фрески. Сборкой мелких осколков с сентября занимается робот, оснащенный искусственным интеллектом, пишет портал «Европульс».
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На скрупулезную работу у робота уйдет 4 года.
Как работает машина? Механические руки позволяют роботу сканировать и распознавать маленькие фрагменты фресок, а потом расставлять их в нужной последовательности.
Напомним, что во время извержения вулкана Везувий в Помпеях в 79 году н.э. многие произведения искусства (в том числе фрески) сильно пострадали. Собрать их из мелких частей вручную не смогли, а теперь благодаря современным технологиям восстановление станет возможным.
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