Роберт Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по голам в чемпионате Германии за календарный год

Левандовски оформил голевой дубль буквально в течение нескольких минут (69-я, 72-я). Превосходный матч провел и Серж Гнабри, который мало того что сам забил трижды (40, 53, 74), так еще ассистировал польскому форварду команды при обоих его голах.Остальные вчерашние матчи 16-го тура принесли такие результаты: «Майнц» – «Герта» – 4:0, «Вольфсбург» – «Кельн» – 2:3, «Арминия» – «Бохум» – 2:0. Пять встреч запланированы на сегодня.Во главе турнирной таблицы находится «Бавария», имеющая 40 очков. Вслед за действующим чемпионом в группе лидеров последовательно располагаются дортмундская «Боруссия» (31 балл), «Байер» (27), «Хоффенхайм» (26), «Фрайбург» (25), «Майнц» (24) и «Унион» (23).В списке бомбардиров уверенно лидирует Роберт Левандовски, забивший в бундеслиге-2021/2022 уже 18 мячей.