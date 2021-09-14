РНПЦ онкологии и медицинской радиологии: вакцина «Еленаген» успешно лечит рак на поздних стадиях

Полтора года назад в нашей стране стартовал уникальный медицинский проект. Для лечения онкологических больных на поздних стадиях в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова начали применять противоопухолевую ДНК-вакцину «Еленаген». Сейчас в программу включены 88 пациентов, и предварительные итоги уже подведены. В частности, впечатляющий результат медики получили при лечении одной из самых агрессивных опухолей – трижды негативного рака молочной железы. Об этом рассказал Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ.





– В сочетании с химиотерапией наблюдаем высокую эффективность вакцины. У трех пациентов отмечена полная регрессия – исчезновение всех опухолевых очагов как в молочной железе, так и метастатических – в печени, лимфоузлах и костях скелета. Больным выполнены радикальные операции, и в удаленных тканях не обнаружено опухолевых клеток.

Минздрав принял решение расширить исследование – добавлены две группы пациентов с гормонорезистентными опухолями молочной и предстательной желез.

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