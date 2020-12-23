В Республиканском научно-практическом центре "Мать и дитя" в новом году за счет бюджета проведут 1 тыс. циклов ЭКО, пишет БЕЛТА.
– В соответствии с указом No171 мы начинаем со следующего года бесплатное ЭКО. Всего планируется до 2 тыс. циклов, из них 1 тыс. в нашем центре, – добавил директор центра Сергей Васильев.
В текущем году результативность процедуры оказалась довольно высокой – более 43%. В настоящий момент известно, что проведено 945 циклов, к концу года планируется более 1 тыс.
– Мы работаем в этом направлении, чтобы демографическая ситуация в республике улучшалась, – заявил директор центра.
Одна попытка ЭКО будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета. Бесплатная попытка ЭКО будет доступна только при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний супружеским парам, в которых оба супруга являются гражданами Беларуси. Кроме того, важное значение в данном случае будет иметь и возраст. Супругам не должно быть больше 40 лет.
Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Фото: pixabay.com
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РНПЦ "Мать и дитя" проведет за счет бюджета 1 тыс. циклов ЭКО в 2021 году
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