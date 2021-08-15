Риторика властей Литвы по теме вильнюсских протестов значительно отличается от обсуждения минских. Где фейки?

На эту тему журналист ОНТ Глеб Лавров рассуждал в рубрике «Антифейк».
Видео: ОНТ
Он задался вопросом:
– Зачем внезапно стала новости-фейки литовская земля рождать в таком удивительном количестве? Например, почему в случае с прошлогодними немирными акциями у нас президент [Литвы Гитанас] Науседа требовал тогда признать и соблюдать демократические стандарты, а вот на болезненные выступления у себя ровно этот же Науседа среагировал по-другому?
«Вам бы определиться, господин Науседа, раз и навсегда: или вы свободу слова всегда уважаете или всегда поддерживаете порядок. А то, выходит, что врали нагло тогда. Или сейчас. Но всегда плодили фейки», – подчеркнул журналист.
Глеб Лавров привел другой пример:
– Или вот глава МВД Литвы Агне Билотайте в августе этого года заявила вдруг: «Не убеждайте, что огромный митинг протеста смогла собрать учительница Астра Астраускайте <…> Министерство видит в акции и последовавших за ней уличных беспорядках признаки антигосударственной деятельности. Нет сомнений, что за протестующими хулиганами стоят КГБ Беларуси и ФСБ Российской Федерации». Но если вспомнить год тому, то Сейм Литвы, вроде бы, признал Тихановскую избранным лидером и призвал предложить экономические, политические и прочие меры помощи участникам ее акции. Так что или тогда, или сейчас – фейк однозначно.
Больше интересных сравнений увидите в прикрепленном ролике.