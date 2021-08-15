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  2. Риторика властей Литвы по теме вильнюсских протестов значительно отличается от обсуждения минских. Где фейки?

Риторика властей Литвы по теме вильнюсских протестов значительно отличается от обсуждения минских. Где фейки?

На эту тему журналист ОНТ Глеб Лавров рассуждал в рубрике «Антифейк».

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Видео: ОНТ

Он задался вопросом:

– Зачем внезапно стала новости-фейки литовская земля рождать в таком удивительном количестве? Например, почему в случае с прошлогодними немирными акциями у нас президент [Литвы Гитанас] Науседа требовал тогда признать и соблюдать демократические стандарты, а вот на болезненные выступления у себя ровно этот же Науседа среагировал по-другому?

«Вам бы определиться, господин Науседа, раз и навсегда: или вы свободу слова всегда уважаете или всегда поддерживаете порядок. А то, выходит, что врали нагло тогда. Или сейчас. Но всегда плодили фейки», – подчеркнул журналист.

Глеб Лавров привел другой пример:

– Или вот глава МВД Литвы Агне Билотайте в августе этого года заявила вдруг: «Не убеждайте, что огромный митинг протеста смогла собрать учительница Астра Астраускайте <…> Министерство видит в акции и последовавших за ней уличных беспорядках признаки антигосударственной деятельности. Нет сомнений, что за протестующими хулиганами стоят КГБ Беларуси и ФСБ Российской Федерации». Но если вспомнить год тому, то Сейм Литвы, вроде бы, признал Тихановскую избранным лидером и призвал предложить экономические, политические и прочие меры помощи участникам ее акции. Так что или тогда, или сейчас – фейк однозначно.

Больше интересных сравнений увидите в прикрепленном ролике.
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