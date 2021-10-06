Рис с рыбой, водоросли и ловкость рук. В TikTok набирает популярность рецепт для ленивых

Особенность рецепта заключается в том, что все продукты, которые в нем используются, уже приготовлены. Можно сказать, речь, скорее, о том, как превратить остатки пиршества в простой и сытный ужин.
Итак, вам понадобится: готовая рыба (блогеры в TikTok отдают предпочтение запеченной красной), сваренный рис, водоросли нори, соевый и чили соусы, а также майонез.
Выглядит приготовление так. Рыбу нужно размять на мелкие кусочки, наверх выложить рис. Подогреваете это, а потом поливаете всеми вышеупомянутыми соусами по вкусу. Перемешиваете. На этом моменте блюдо выглядит, мягко говоря, не очень аппетитно, но тут в игру вступают нори. Их разделите на небольшие порционные кусочки и используйте как основу: берете водоросли палочками, «зачерпываете» в них смесь риса с рыбой и наслаждаетесь. Получаются этакие роллы для ленивых.
Насладиться таким ужином, пожалуй, смогут лишь те, кто умело управляется с палочками. Впрочем, если вы не входите в их число, этот популярный рецепт из TikTok может стать первым шагом на пути к освоению азиатских столовых приборов.
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