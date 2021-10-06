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  2. Рис с рыбой, водоросли и ловкость рук. В TikTok набирает популярность рецепт для ленивых

Рис с рыбой, водоросли и ловкость рук. В TikTok набирает популярность рецепт для ленивых

Социальные сети богаты всевозможными лайфхаками по упрощению готовки, и TikTok не стал исключением. Кажется, еще совсем недавно по гайдам из коротких роликов каждый второй делал популярную пасту с томатами и сыром фета, а теперь пользователи развивают новый тренд. В этот раз – азиатский. 


Особенность рецепта заключается в том, что все продукты, которые в нем используются, уже приготовлены. Можно сказать, речь, скорее, о том, как превратить остатки пиршества в простой и сытный ужин. 

Итак, вам понадобится: готовая рыба (блогеры в TikTok отдают предпочтение запеченной красной), сваренный рис, водоросли нори, соевый и чили соусы, а также майонез.

Выглядит приготовление так. Рыбу нужно размять на мелкие кусочки, наверх выложить рис. Подогреваете это, а потом поливаете всеми вышеупомянутыми соусами по вкусу. Перемешиваете. На этом моменте блюдо выглядит, мягко говоря, не очень аппетитно, но тут в игру вступают нори. Их разделите на небольшие порционные кусочки и используйте как основу: берете водоросли палочками, «зачерпываете» в них смесь риса с рыбой и наслаждаетесь. Получаются этакие роллы для ленивых.

Насладиться таким ужином, пожалуй, смогут лишь те, кто умело управляется с палочками. Впрочем, если вы не входите в их число, этот популярный рецепт из TikTok может стать первым шагом на пути к освоению азиатских столовых приборов.
Пропустили тренд на пасту с томатами и сыром фета? Почитайте о том, как ее готовили корреспонденты sb.by.
Фото: pixabay.com
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