Итальянский модный дом Fendi показал рекламный кампейн своей новой осенне-зимней коллекции для женщин.
В рекламе модели позируют в классических пальто и жакетах, шелковых рубашках. Элегантные образы дополняют золотистые аксессуары различных форм.
Новая коллекция стала дебютом дизайнера бренда Кима Джонса в линии ready-to-wear.
Съемку символично провели около Дворца итальянской цивилизации в Риме – именно там находится штаб-квартира бренда.
Фотографом выступил Крейг Макдин. В кампании также приняли участие арт-директор Ронни Кук Ньюхаус, стилист Мелани Уорд, визажист Питер Филипс и парикмахер Гвидо Палау.
Фото: fendi.com
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Римская архитектура и скульптурные силуэты: Fendi представил рекламную кампанию новой осенне-зимней коллекции
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