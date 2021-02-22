Риелторы: в начале года на первичном рынке жилой недвижимости Минска наблюдалось слабое снижение цен

На первичном рынке жилой недвижимости города Минске в январе наблюдалось слабое снижение цен в отдельных сегментах, хотя в целом существенных изменений не произошло, заявляют риелторы.
— В январе 20201 года по сравнению с декабрем 2020 года снижение стоимости квадратного метра нового жилья в Минске наблюдалось только в объектах классов «Эконом» (-4%) и «Стандарт» (-3%), — проинформировали в группе компаний «Твоя столица».
По данным экспертов, в начале года на коммерческой основе активно реализуются квартиры в 119 домах, 78% из них — новостройки класса «Стандарт». Большая часть новостроек находится в составе крупных жилых комплексов.
— Несмотря на то, что количество новостроек в реализации существенно не изменяется, более половины домов, представленных на рынке уже сданы в эксплуатацию и в них распродаются остатки квартир, — отметили эксперты. — Одновременно на рынок выходят новые дома, начало продаж в которых приходится на стадию закладки фундамента. В этом случае стоимость квадратного метра для покупателя может быть существенно ниже, но и риски возрастают.
За январь 2021 средний уровень цен на рынке новостроек снизился на 2%, а по отношению к январю 2020 гоода снижение составило 7%.
— Несмотря на то, что больше всего подешевели новостройки класса «Стандарт», здесь есть подводные камни: цены стали ниже, но произошло это за счет разовых акций или проектов на начальном этапе строительства, — подчеркнули специалисты.
Они добавили, что за счет того, что государственные застройщики строят, в основном, для нуждающихся, класс «Эконом» на рынке существенно сократился и в январе был представлен только одним проектом. Снижение цен в данном проекте произошло впервые с начала его реализации (дом сдан).
В результате по итогам января уровень цен на рынке составил: 1 квадратный метр в квартирах класса «Эконом» — $1200, класса «Стандарт» — $1251, класса «Комфорт» — $1370, класса «Престиж» — $1762. Средняя цена — $1324 за 1 кв. м.
Классификация жилых новостроек по версии «Твоей столицы» выглядит следующим образом. «Эконом» — панельные и каркасно-блочные дома, где более 10 квартир на площадке этажа или более 60% квартир малой площади. «Стандарт» — технология строительства должна отличатся от панельного домостроения, наличие всех типов квартир, причем 2-комнатные от 50 кв. м, 3-комнатные – не менее 65 кв. м; бесшумные лифты, камеры внешнего видеонаблюдения. «Комфорт» — не более 8 квартир на этаже, общее число — не более 400; небольшие квартиры — не более 40% от общего количества; бесшумные лифты, система контроля зданием, управляющая компания, панорамное остекление, колясочная, видеонаблюдение в подъезде, вместительная парковка. «Престиж» — на лестничной площадке не более 4 квартир, в доме — не более 250, небольших квартир и квартир-студий не более 20%; потолки не ниже 2,7 м, наличие 2 санузлов в квартирах более 110 кв. м, повышенные требования и к инженерно-эксплуатационной составляющей, обеспечению уровня обслуживания и безопасности; крытый встроенно-пристроенный паркинг, здание находится недалеко от крупных транспортных магистралей, в шаговой доступности от рекреационной зоны.
Фото: БЕЛТА
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Риелторы: в начале года на первичном рынке жилой недвижимости Минска наблюдалось слабое снижение цен
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