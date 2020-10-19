Риелторы: в Минске стоимость квадратного метра жилья продолжает снижаться

– говорится в сообщении на сайте «Твоей столицы». –По данным риелторов, одновременно высокими темпами растет предложение:Кроме того, на рынке сформировался тренд на снижение стоимости приобретенного жилья. Так, по итогам заключенных за сентябрь сделок, средняя цена квадратного метра снизилась на 2%.– констатировали специалисты. –Если же говорить о сформировавшихся на рынке средних ценах, то, по данным «Твоей столицы, в начале октября они выглядели следующим образом. Квадратный метр в 1-комнатной квартире стандартных потребительских качеств (обычная квартира, которую стоит отремонтировать) стоил $ 1200, при этом средняя стоимость квартиры была равна $ 40 500; для 2-комнатных квартир эти показатели были равны, соответственно, $ 1120 и $ 53 000, для 3-комнатных – $ 1025 и $ 68 000. Цена квадратного метра в готовой к проживанию квартире составляла $ 1400, вся квартира стоила $ 51 000; для 2-комнатных квартир данные показатели составляли, соответственно, $ 1280 и $ 62 000, для 3-комнатных – $ 1190 и $ 76 000.резюмировали эксперты.