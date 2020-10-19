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Риелторы: в Минске стоимость квадратного метра жилья продолжает снижаться

С наступлением осени на рынке жилой недвижимости Минска было зафиксировано снижение спроса на квартиры на фоне увеличения предложения, в результате чего средняя цена квадратного метра жилья снизилась. Об этом свидетельствуют данные экспертов группы компаний «Твоя столица».


– Рынок недвижимости в сентябре растерял более 30% своей активности и вернулся к уровню, сложившемуся в пик апрельско-майской волны коронавируса, – говорится  в сообщении на сайте «Твоей столицы». – Что интересно: последние политические и экономические события в стране не смогли откинуть рынок на уровень ниже того, что сформировался весной. Так, в сентябре было заключено порядка 700 сделок, из них 7% – это готовые новостройки от застройщика.

По данным риелторов, одновременно высокими темпами растет предложение:

– В октябре количество выставленных на продажу квартир уже превышает 9200. Ситуация близка к критическому уровню предложения в конце 2015-го – начале 2016 года.

Кроме того, на рынке сформировался тренд на снижение стоимости приобретенного жилья. Так, по итогам заключенных за сентябрь сделок, средняя цена квадратного метра снизилась на 2%.

– В отсутствие кредитов интерес покупателей начал смещаться в сторону недорогого и компактного жилья, – констатировали специалисты. – В результате в реальных сделках прослеживается проседание стоимости квартиры на 5–6 тыс. долларов США в эквиваленте.

Если же говорить о сформировавшихся на рынке средних ценах, то, по данным «Твоей столицы, в начале октября они выглядели следующим образом. Квадратный метр в 1-комнатной квартире стандартных потребительских качеств (обычная квартира, которую стоит отремонтировать) стоил $ 1200, при этом средняя стоимость квартиры была равна $ 40 500; для 2-комнатных квартир эти показатели были равны, соответственно, $ 1120 и $ 53 000, для 3-комнатных – $ 1025 и $ 68 000. Цена квадратного метра в готовой к проживанию квартире составляла $ 1400, вся квартира стоила $ 51 000; для 2-комнатных квартир данные показатели составляли, соответственно, $ 1280 и $ 62 000, для 3-комнатных – $ 1190 и $ 76 000.

– Таким образом, осенью вторичный рынок жилья перешел от «рынка продавца» к «рынку покупателя», – резюмировали эксперты. – Чтобы продать квартиру на таком рынке, надо не только идти на уступки в процессе торга, но и сбрасывать цену предложения до или даже ниже рыночного уровня. Иначе за 2–3 месяца ожидания можно потерять до 20% первоначально выставленной стоимости.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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