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Риелторы: в Минске сохраняется высокая конкуренция между продавцами квартир

На рынке жилья города Минска сохраняется высокая конкуренция между продавцами жилья – таково одно из наблюдений экспертов группы компаний «Твоя столица» по итогам работы риелторов в апреле.


– В апреле на вторичном рынке жилья было зарегистрировано 1130 сделок, – проинформировали специалисты. – Впрочем, не все сделки были заключены со вторичными квартирами, порядка 130 – это квартиры, приобретенные в готовых новостройках у застройщиков. Можно сказать, что такое количество сделок типично для рынка жилья Минска. Однако большой объем предложения, постоянно пополняющийся готовыми новостройками, создает высокую конкуренцию между продавцами квартир и усложняет процесс продажи вторичного жилья.

По данным экспертов, помимо готовых новостроек на вторичный рынок давит ежемесячно увеличивающийся объем строящихся квартир:

– Так, за год количество возводимых новостроек приросло на треть, что не может не сказаться на распределении потенциальных покупателей между первичным и вторичным рынком. Сейчас достаточно большое количество покупателей готово подождать полгода-год и получить совершенно новую квартиру. Если при этом еще и можно будет привлечь кредит, то процент покупателей, предпочитающих новостройку, значительно вырастет.

Несмотря на то что на рынок вернулось кредитование, процент сделок на вторичном рынке, совершенных с привлечением кредита, по данным «Твоей столицы», составляет порядка 17–18 процентов. Сюда входят и квартиры, приобретенные с помощью системы стройсбережения от «Беларусбанка». Для сравнения: осенью 2019 года кредит привлекало 37–39 процентов покупателей.

За апрель средние цены сделок, согласно подсчетам риелторов, потеряли порядка 2 процентов.

– Снижение стоимости сложилось за счет квартир старого жилого фонда – хрущевок/брежневок и стандартной «серой» панели, – пояснили специалисты. – Цены на квартиры в современных домах, построенных после 2000 года, не претерпели существенных изменений. Такая ситуация обусловлена не только различиями в состоянии старого и нового жилого фонда, но и наличием свежего и качественного ремонта в большинстве современных квартир.

По итогам сделок, заключенных в апреле, средние цены на жилье в белорусской столице сформировались на следующем уровне. В жилье стандартных потребительских качеств (обычная квартира, которую стоит отремонтировать) цена 1 кв. м в однокомнатной квартире составила $1200, стоимость всей квартиры – $ 40 500, для двухкомнатного жилья эти показатели составили, соответственно, $ 1120 и $ 52 000, для трехкомнатного – $ 1025 и $ 68 000. В готовом к проживанию жилье («въезжай и живи») 1 кв. м для однокомнатной квартиры стоил $ 1440, вся квартира – $51 000, для двухкомнатной – $ 1270 и $ 61 000 соответственно, для трехкомнатной –  $ 1195 и $ 75 000.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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