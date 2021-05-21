Риелторы: в Минске сохраняется высокая конкуренция между продавцами квартир

– проинформировали специалисты.По данным экспертов, помимо готовых новостроек на вторичный рынок давит ежемесячно увеличивающийся объем строящихся квартир:Несмотря на то что на рынок вернулось кредитование, процент сделок на вторичном рынке, совершенных с привлечением кредита, по данным «Твоей столицы», составляет порядка 17–18 процентов. Сюда входят и квартиры, приобретенные с помощью системы стройсбережения от «Беларусбанка». Для сравнения: осенью 2019 года кредит привлекало 37–39 процентов покупателей.За апрель средние цены сделок, согласно подсчетам риелторов, потеряли порядка 2 процентов.– пояснили специалисты.По итогам сделок, заключенных в апреле, средние цены на жилье в белорусской столице сформировались на следующем уровне. В жилье стандартных потребительских качеств (обычная квартира, которую стоит отремонтировать) цена 1 кв. м в однокомнатной квартире составила $1200, стоимость всей квартиры – $ 40 500, для двухкомнатного жилья эти показатели составили, соответственно, $ 1120 и $ 52 000, для трехкомнатного – $ 1025 и $ 68 000. В готовом к проживанию жилье («въезжай и живи») 1 кв. м для однокомнатной квартиры стоил $ 1440, вся квартира – $51 000, для двухкомнатной – $ 1270 и $ 61 000 соответственно, для трехкомнатной – $ 1195 и $ 75 000.