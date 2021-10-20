Риелторы: цены на вторичном рынке жилья Минска впали в спячку

Сентябрь не внес серьезных изменений в ценовую политику вторичного рынка жилья в белорусской столице. Риелторы не прогнозируют существенных изменений ситуации и во втором осеннем месяце.





– Средний уровень цен на вторичном рынке жилья в сентябре не изменился и составил $1270 за 1кв. м, – проинформировали в группе компаний «Твоя столица», специализирующейся на оказании услуг во всех сегментах рынка недвижимости. – Впрочем, такая усредненная квартира не отражает реального состояния дел на рынке. Например, средняя стоимость квадратного метра снижается в трехкомнатных квартирах и квартирах большой площади, а вот в однокомнатных квартирах-студиях она остается достаточно высокой.

Говоря о реальных сделках с квартирами стандартных потребительских качеств (обычная квартира, которую нужно отремонтировать) и готовыми к проживанию квартирами («въезжай и живи»), то в сентябре и первой половине октября, по данным экспертов, уровень цен следующий. Квартиры стандартных потребительских качеств: 1-комнатные – $1245 за кв. м (средняя стоимость квартиры – $41 500), 2-комнатные – $1110 ($53 000), 3-комнатные – $1035 ($70 000). Готовые к проживанию квартиры – соответственно, 1-комнатные –$1450 ($52 000), 2-комнатные – $1330 ($65 000), 3-комнатные – $1200 ($77 000).

– Наиболее популярны у покупателей однокомнатные квартиры, их приобретают около 40 процентов покупателей, – прокомментировали ситуацию в группе компаний.

Риелторы полагают, что в целом на рынке идет переориентация на бюджетное жилье:

– Квартиры, построенные до 2000 года, приобретались в 60 процентах случаев. Большая часть таких сделок заключалась в стандартных панельных домах 1971–1999 годов постройки. На долю современного каркасно-блочного жилья пришлось 27 процентов всех заключенных сделок.

Еще одна особенность поведения рынка в текущем году – рост количества сделок с квартирами-новостройками от застройщиков.

– Если в 2019 году доля таких квартир в среднем составляла 6 процентов, то в 2021-м – 15 процентов, – констатировали эксперты. – Очевидно, что все больше квартир в новостройках не реализуются на этапе строительства и выходят на вторичный рынок, увеличивая конкуренцию.

По данным «Твоей столицы», в начале осени активность вторичного рынка жилья в Минске снизилась на 13 процентов. Специалисты отмечают, что подобная ситуация достаточно типична. Как правило, это связано с началом учебного года и краткосрочной переориентацией потенциальных покупателей на другие вопросы. А в этом году на снижение спроса, помимо всего прочего, повлияла четвертая волна пандемии. Как правило, после сентябрьского спада активность рынка возрастает. Но ожидать значительного роста сделок в октябре не стоит, считают риелторы: причины для этого не просматриваются.