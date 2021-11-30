Риелторы: стоимость аренды минских офисов откатилась на уровень пятилетней давности

Увеличившееся предложение и упавший спрос на аренду офисов в Минске привел к существенному падению ставок аренды. Причем самым скромным спросом пользуются большие пространства, заявляют столичные риелторы.

– За последние два года объем предлагаемых в аренду офисов увеличился на 179 процентов – с 41 до 115 тысяч квадратных метров, – проинформировали в группе компаний «Твоя столица», специализирующейся на оказании услуг во всех сегментах рынка недвижимости. – При этом уровень спроса уменьшился практически на 40 процентов. На этом фоне за 2020 год ставки снизились на 13 процентов, а к настоящему времени снижение составляет уже более 20 процентов. Текущий уровень ставок аренды сопоставим с 2016 годом, когда наблюдалось ценовое дно после падения за 2014−2015 годы.

По данным экспертов, сегодня в самом слабом положении находятся офисы площадью более 500 квадратных метров. Именно они испытывают наибольший недостаток спроса, поскольку по-прежнему больше 60 процентов спросовых заявок поступает на офисы до 100 квадратных метров. От 100 до 300 квадратных метров интересуют около 25 процентов потенциальных арендаторов, а на площади свыше 300 квадратных метров приходится только около 15 процентов заявок.

Риелторы констатируют: рынок офисов в Минске переживает не лучшие времена с начала пандемии коронавируса и по сегодняшний день, поскольку многие компании ушли на удаленку и стали отказываться от прежнего объема арендуемых площадей. Позже, когда пандемические страхи потеряли свою остроту, многие крупные компании все же предпочли оставить на удаленном доступе до 50 процентов штата либо сохранить посменный (гибридный) график работы.

Специалисты в сфере недвижимости отмечают: сейчас половина спросовых заявок на аренду офиса приходится на ставку аренды до 10 евро/кв. м, еще 38 процентов – на ставку от 11 до 15 евро /кв. м. И лишь 12 процентов потенциальных арендаторов рассматривают ставку выше 15 евро/кв. м. При этом последние заявки в основном касаются совсем маленьких площадей в центре города или уникальных локаций.

В группе компаний «Твоя столица» полагают, что собственникам офисов нужно принимать сложившуюся ситуацию на рынке такой, какова она есть на самом деле, а значит, ориентироваться на новый уровень ставок аренды. «Завышенные ставки с большим довеском на торг – сегодня это главная причина недостатка спроса и простоя офиса», – констатируют эксперты.