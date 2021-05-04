Риелторы: спрос на офисы в Минске продолжает снижаться

В Минске продолжается тенденция снижения спроса на офисные помещения, сообщили в группе компаний «Твоя столица», специализирующейся на оказании услуги во всех сегментах рынка недвижимости.
По данным экспертов, количество предлагающихся офисных площадей увеличивается в белорусской столице ежемесячно и в апреле составило 118 тысяч квадратных метров.
— Если сравнивать эту цифру с общим совокупным объемов всех минских офисов в бизнес-центрах (и занятых, и свободных — 1081 тыс. кв. м), то получится всего лишь порядка 11 процентов вакантности, что по международным меркам вписывается в устоявшиеся нормы сбалансированного спроса и предложения, — прокомментировал ситуацию руководитель «Твоя столица. Недвижимость для бизнеса» Руслан Орлов. — Однако, как показывает практика, что для Европы может быть и хорошо, то для Минска означает явно прослеживающийся профицит — существенное преобладание спроса над предложением.
Риелторы констатируют, что для собственников ситуация складывающаяся ситуация не сулит ничего хорошего: актуальный объем предлагающихся в аренду офисов в бизнес-центрах Минска на 169 процентов, или 74 тысячи квадратных метров, больше аналогичного периода 2020 года и на 274 процента, или 87 тысяч квадратных метров, больше аналогичного периода 2019-го. Если прошлой весной свободные офисы можно было найти в 58 бизнес-центрах, то сейчас на выбор уже 99 бизнес-центров.
— Эти цифры наглядно демонстрируют уже сформировавшийся и, что самое главное, продолжающий увеличиваться профицит предложения, который обостряет конкуренцию между вакантными в аренду офисами и оказывает негативное влияние на ставки аренды, снижая их, — резюмировал эксперт. — Так, за последние 12 месяцев, ставки предложения уже снизились в среднем на 20 процентов, или 4 евро за 1 кв. м.
Ситуацию, по мнению риелторов, усугубляет несколько факторов — значительный объем отложенного ввода новых бизнес-центров, снижение активности бизнеса и непрогнозируемая пандемическая ситуация в стране и мире. Специалисты рекомендуют владельцам помещений подстраиваться под существующие реалии рынка и текущие обстоятельства:
— Сегодня гораздо выгоднее удержать текущего арендатора, предоставив ему скидку, чем потом искать нового и терять на простое. А чтобы учесть ценовые интересы как собственника, так и арендатора, в договор необходимо внести условие возможности корректировки ставки аренды в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке, и в частности, среднего уровня ставок аренды по определенному классу качества.
Фото: pixabay.com
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Риелторы: спрос на офисы в Минске продолжает снижаться
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