Риелторы: минский рынок жилья к середине лета возвращается к своему среднему уровню активности

После снижения покупательской активности на минском рынке жилой недвижимости объем сделок постепенно возвращается к привычным значениям для этой поры года. Об этом сообщили в агентстве недвижимости «Твоя столица».

– Существенное замирание рынка пришлось на апрель-май 2020 года, – проинформировали эксперты. – Летом эпидемиологическая ситуация в Минске стала постепенно выравниваться, и рынок жилья начал постепенно возвращаться к своему среднему уровню активности. По результатам июня в городе было заключено более 850 сделок.

Риелторы также отметили, что за март-июнь предложение квартир на вторичном рынке выросло до критических 9000:

– За всю историю столичного рынка жилья выше объем предложения был только в начале 2016 года. В тот период завершался длительный период снижения цен, а доступное широким массам кредитование полностью отсутствовало. Правда, сейчас рынок не достиг пикового значения цен, а кредитование в урезанном варианте все-таки сохраняется. По данным «Твоей столицы», в мае-июне доля сделок, заключенных с привлечением кредита, составляла 20–25%, что, несомненно, поддерживало активность покупателей.

В целом, как отмечают эксперты, в первом полугодии 2020 года заключено на 7% меньше сделок, чем в аналогичный период прошлого года. И если февраль и март были достаточно продуктивными, то апрель, май и июнь по количеству сделок провалились.

В агентстве заметили, что на фоне резкого падения уровня активности покупателей и кредитной поддержки банков на рынке наметился тренд на постепенное снижение цен предложения и спроса:

– По итогам июня цены на квартиры в Минске сформировались на следующем уровне. Средняя цена 1-комнатной квартиры стандартных потребительских качеств, которую следует отремонтировать, составила $ 1330 при общей стоимости квартиры $ 44 000. При этом 1 кв. м в квартире, готовой к проживанию, обходился в $ 1500 при общей цене квартиры $ 55 000. Для двухкомнатных квартир показатели были равны соответственно $ 1180 ($ 54.000) и $ 1460 ($ 65 000), для трехкомнатных – $ 1040 ($ 71 000) и $ 1330 ($ 75 000).