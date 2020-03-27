Рианна выпустила первую за четыре года песню

Композиция Believe It, записанная совместно с канадским рэпером PartyNextDoor, пришлась публике по душе.

В мелодичной песне переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу.

Трек вошел в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся сегодня ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной, а также Дрейком.

Последний альбом исполнительницы Рианны вышел в 2016 году.