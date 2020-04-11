Рианна пожертвовала более двух миллионов долларов жертвам домашнего насилия

Число жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса и режима самоизоляции заметно возросло во всем мире, сообщает "Сплетник".

Американская певица Рианна, которая и сама сталкивалась с домашним насилием, пожертвовала 2,1 миллиона долларов в фонд Mayor's Fund for Los Angeles, который оказывает помощь жертвам домашнего насилия, пострадавшим во время самоизоляции.

Деньги будут направлены на 10-недельную поддержку жертвам, которая включает в себя предоставление жилья, питания и консультаций пострадавшим, в том числе детям, которые подверглись бытовому насилию.

Всего же на борьбу с коронавирусом Рианна пожертвовала уже около пяти миллионов долларов различным благотворительным организациям.